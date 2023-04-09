Вооруженными Силами России уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 8 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Также уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 406 самолётов, 228 вертолётов, 3702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil