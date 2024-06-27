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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России уничтожены цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 109 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и три полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Терновая, Глубокое, Ветеринарное, Тихое, Веселое, Нескучное, Питомник, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 300 военнослужащих, семь автомобилей, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 105-мм орудие М119 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 3-й механизированной бригады противника. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Верхнекаменское, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Новгородское, Новоселовка Первая, Розовка, Михайловка и Торецк Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 31-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 405 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования нацгвардии и штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 122-мм гаубица Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем «HIMARS» производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение.

Кроме того, поражены: цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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