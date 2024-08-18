Вооружёнными Силами России уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины

Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. противник потерял до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 17 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Анклав-Н», а также комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Гарант» и «Буковель-AD».

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Артемово, Новгородское, Желанное, Калиново и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубица М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Нескучное Донецкой народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, восемь автомобилей и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17, две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов, из них 10 вне зоны проведения специальной военной операции.

Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины».

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