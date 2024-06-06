Вооружёнными Силами России уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона»

Подразделения группировки войск «Запад» РФ заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области. Отражено семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра М113 производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм установка залпового огня БМ-21 «Град». Уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 30-й, 54-й, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Калинина, Дзержинск и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав», 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новгородское, Новоселовка Первая, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Урожайное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Пятихатки Запорожской области и Новокаиры Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм установка залпового огня БМ-21 «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона», поражено место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также две ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса «Patriot» производства США».

Фото и видео: https://vk.com/mil