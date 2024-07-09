Подразделения Южной группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области. За сутки отражено три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 «Abrams» производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152-мм орудия Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов».

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