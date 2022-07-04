Вооруженными силами России установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов

3 июля министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

3 июля министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, подразделения Центрального военного округа овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здание администрации копию Знамени Победы.

Фото и видео: https://vk.com/mil