В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»В 2022 году доля муниципалитетов с благоприятной городской средой в Мурманской области составила 81% при плановом показателе 69
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 09:00

Вооружёнными Силами России в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах Украины

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка Донецкой Народной Республики Наугольное и Старая Краснянка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика