На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка Донецкой Народной Республики Наугольное и Старая Краснянка Луганской Народной Республики».

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