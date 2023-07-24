Вооружёнными Силами России в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах Украины

Министерство обороны Российской Федерации 23 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наёмники. Все спланированные к удару цели уничтожены.

В течение суток вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Веселое и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика». Также уничтожено три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой Народной Республики.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» в течение суток отражено шесть атак противника в районах населённых пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Площанка, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

На Запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнём артиллерии успешно отражено две атаки противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

В районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков «Leopard», пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты «Bradley», пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Также, поражено три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также крылатая ракета «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника в районах населённых пунктов Ольшана, Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка, Оборотновка, Приволье, Николаевка, Тополевка Луганской Народной Республики, Опытное, Новопетриковка, Липовое, Трудовое, Соледар, Еленовка Донецкой Народной Республики, Новое, Зеленополь, Переможное, Куйбышево, Пологи Запорожской области».

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