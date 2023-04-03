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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 09:00

Вооруженными Силами России в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах Украины

Министерство обороны Российской Федерации 2 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой Народной Республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три бронетранспортера «Kirpi» турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Вишневое Запорожской области уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20.

Также в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103-х районах.

В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Петровское и Терны Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новокраснянка, Варваровка, Кременная Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области, Великие Выселки Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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