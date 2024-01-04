Вооружёнными Силами России в течение суток уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения, пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования ВСУ

На Донецком направвлении общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 3 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Уничтожены свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также гаубица Д-20.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков, 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Vampire». Кроме того, уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской Народной Республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области».

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