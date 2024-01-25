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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 09:00

Вооружёнными Силами России в течение суток уничтожены склады боеприпасов ВСУ и зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 24 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Берестовое и Ивановка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино, Степовое и Нестерянка Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121, 123, 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две тактические ракеты «Точка-У». Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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