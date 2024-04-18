Вооружёнными Силами России в зоне СВО уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ

На Донецком направлении отражено три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Выемка и Красногоровка ДНР. Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 17 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганcкой Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Выемка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики. За сутки отражено восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований «РДК», а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 «АТАСМS» производства США и управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции».

Фото и видео: https://vk.com/mil