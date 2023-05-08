Вооруженными Силами России за сутки поражено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах Украины

За сутки на Донецком направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 7 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области.

В районах населённых пунктов Кисловка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов, Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Ступочки Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолётовылета. Артиллерией группировки выполнено 64 огневые задачи. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на флангах.

За сутки на данном направлении уничтожены более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населённых пунктов Новгородское и Артемово Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики Дорожнянка Запорожской области.

В районе населённого пункта Левадное Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данных направлениях уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.

В районе города Херсон поражён пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий Херсонской области.

В течение ночи над акваторией Чёрного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Также, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Донецк, Гришино Донецкой Народной Республики, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Работино, Ильченково Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil