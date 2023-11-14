Вооружёнными Силами Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах Украины

На Донецком направлении за сутки общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопокровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области».

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