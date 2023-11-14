В ММТП выросла средняя скорость погрузки «кейпсайзов»В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 09:00

Вооружёнными Силами Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах Украины

На Донецком направлении за сутки общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих и один автомобиль.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопокровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире10:20«Исчезнувшая». Художественный сериал, 13 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар укрепился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика