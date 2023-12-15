На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда «HIMARS». Кроме того, уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области».

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