Воплотить мечту в реальность! Обновления в мурманской гимназии № 8

Вот так выглядит кабинет биологии в гимназии №8 г. Мурманска. В этом году она приняла участие в конкурсном отборе на получение грантов в рамках проекта «Arctic schools» и благодаря слаженной работе всего коллектива гимназии удалось одержать победу! По результатам конкурсного отбора она заняла первое место, набрав 100 баллов, и вошла в число победителей. Гимназии за счёт средств областного бюджета был предоставлен грант в размере 1250000 рублей на ремонт кабинета биологии.

«Нам удалось воплотить мечту в реальность! В гимназии теперь есть современный кабинет, в котором просто невозможно не заниматься изучением столь увлекательного предмета! Нам удалось закупить современное лабораторное оборудование, наглядные и демонстрационные материалы благодаря средствам из местного бюджета и спонсорской помощи АО «Мурманский морской торговый порт»!», - отметили в гимназии.

Напомним, начиная с 2016 года Мурманский морской торговый порт шефствует над гимназией №8 Мурманска. Тогда было принято решение об открытии профильного транспортно-логистического класса (ТЛК). В 2022 году в гимназии состоялся шестой набор в ТЛК. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место, а средний проходной бал – около 4,7, у многих ребят при поступлении - отличные аттестаты. Также в 2022 году ребята, который учились в первом потоке, а потом продолжили образование по направлению «Логистика», впервые пришли в АО «ММТП» в качестве стажёров и успешно прошли производственную практику. Таким образом был сделан ещё один шаг к тому, чтобы на предприятии заработала система подготовки кадров от школьника до профессионала.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250206%2Fwall-149919532_2762