Вопрос энергообеспечения западного берега Кольского залива обсудили на совещании с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым

Вопрос создания дополнительных энергетических мощностей на западном берегу Кольского залива губернатор Андрей Чибис поднял на рабочем совещании с главой Минвостокразвития РФ Алексеем Чекунковым. Встреча состоялась на площадке Центра управления регионом 18 марта. В обсуждении важной для региона темы приняли участие резиденты ТОР «Столица Арктики», представители компаний ООО «Праймлайн», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» и ООО «Терминал Ударник».

По мнению губернатора, необходимо оказывать поддержку компаниям, которые готовы реализовывать инвестиционные проекты на территории Мурманской области. Формирование комфортных условий, в частности, создание инфраструктуры для энергообеспечения объектов, существенным образом повлияет на развитие бизнеса ТОР.

«Важный вопрос – энергообеспечение западного берега Кольского залива. Там расположен якорный резидент ТОР – «НОВАТЭК-Мурманск», есть резиденты, которые приняли решение инвестировать: компания «Норебо» будет создавать новый рыбный порт, проекты «Лавна» и «Морской терминал ТУЛОМА». И всё это, конечно, требует энергообеспечения, – отметил губернатор, открывая рабочее совещание. – На наш взгляд, ключевая задача – создать инфраструктуру, когда инвестор приходит и включает розетку. Мы бы хотели обсудить возможный механизм по арктической концессии, который правительство поддержало, спасибо вам за эту инициативу».

Глава Минвостокразвития России согласился с тем, что создание благоприятных условий для инвесторов – правильное направление для развития территории. Алексей Чекунков также добавил, что вопросы энергообеспечения взяты на федеральный контроль.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время разрабатывается новый формат государственно-частного партнёрства под названием «Арктическая концессия». Усовершенствованный механизм ГЧП будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества.