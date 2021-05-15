Вопрос газификации Мурманской области обсудили на федеральном уровне

14 мая в Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных. Главной темой обсуждения стали условия строительства газопровода в Мурманской области. По итогам совещания стороны приняли решение до 15 июня просчитать возможность реализации проекта.

Ранее, 12 мая, вопрос газификации региона обсуждался Андреем Чибисом на трехсторонней встрече с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Инициатива строительства газопровода была поддержана со всех сторон.

«Очень рассчитываем, что важнейший вопрос для Мурманской области будет решён положительно. Строительство газопровода – это не только помощь в развитии промышленности, но и существенное сокращение затрат на ЖКУ для северян. По нашим подсчетам, плата за коммунальные услуги снизится на 20%», - отметил Андрей Чибис.

Напомним, что вопрос необходимости прихода газа в Заполярье ставится властями региона перед федеральным центром не первый год. Благодаря настойчивой позиции губернатора Андрея Чибиса процесс перешел в практическую плоскость. В этом году вице-премьер РФ Александр Новак прорабатывал вопрос по строительству газопровода в Мурманской области по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина и признал его целесообразность. Кроме того, по словам вице-премьера РФ, «Мурманская область отнесена к перспективным регионам для развития автономной газификации СПГ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, строительство газопровода позволит крупным предприятиям реализовать собственные проекты по переработке добываемого в Заполярье сырья и созданию газохимического производственного кластера, а жителям Мурманской области – экономить на коммунальных услугах.