Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым

Накануне в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели рабочую встречу. В ходе общения стороны обсудили тему газификации региона.

Обсуждая вопрос газификации Мурманской области, Денис Мантуров отметил, что Минпромторг России поддерживает эту инициативу, так как она позволит компаниям обеспечить дополнительный стимул к реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. А также обеспечит дополнительный спрос на продукцию металлургического и химического комплексов, загрузку производителей трубной промышленности.

«Мурманская область занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиционных проектов в Арктику. Но отсутствие газа и соответствующей инфраструктуры являются стоп-факторами для целого ряда промышленных инвестиционных проектов в регион, особенно в сфере переработки добываемых в Мурманской области твёрдых полезных ископаемых. Это очень важный вопрос и для всех северян, газификация скажется и на стоимости коммунальных услуг. Это стратегически важно, и здесь мы надеемся, что федеральное правительство и Минпромторг России поддержат нас», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Денис Мантуров отметил, что для определения оптимальной схемы строительства газопровода необходимо обсуждение данного вопроса на площадке Минэнерго России с участием заинтересованных госорганов и организаций, в том числе ПАО «Газпром».

Губернатор отметил, что вопрос газификации Заполярья непростой и поблагодарил, что Денис Мантуров активно включился в эту работу. Также в ходе рабочей встречи обсудили развитие МГТУ и развитие научного потенциала.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку Мурманской области по различным направлениям.

Андрей Чибис поблагодарил Минпромторг России за внимание к Мурманской области.