Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков

Позиция Президента РФ Владимира Путина о необходимости индексации пенсий по фактической инфляции остаётся в силе, каким образом это будет сделано, может стать известно в ближайшее время, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остаётся в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время это станет известно», - сказал Песков.

Как пишет ТАСС, ему был задан вопрос, касающийся слов президента о том, что правительство должно будет проиндексировать пенсии в 2022 году не ниже уровня инфляции. Журналист напомнил, что индексация произошла с 1 января на 5,9%, тогда как, по оценкам, фактическая инфляция может превысить 8%.

Песков согласился, что фактическая инфляция значительно выше.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году.

По предварительным данным Росстата, инфляция в РФ за 2021 год разогналась до 8,39% (максимум с 2015 года, когда она составляла 12,9%) после 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.