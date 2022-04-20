Вопрос изменения федерального законодательства об организации местного самоуправления рассмотрели на заседании постоянного комитета ПАСЗР

В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по местному самоуправлению. В работе комитета на площадке Мурманской областной Думы в гибридном формате приняли участие парламентарии из 10 регионов – Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми, Карелии и города Санкт-Петербурга.

В центре внимания – предлагаемые изменения федерального законодательства об организации местного самоуправления. Федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» направлен на создание обновленной модели организации местного самоуправления в России и был принят Государственной Думой в первом чтении. По сути, предложена новая концепция, которая является логическим продолжением федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации и предусматривает переход к одноуровневой системе власти на местах путем образования муниципальных округов.

– Мурманская область – один из самых урбанизированных регионов России, у нас всего 10% сельского населения. Поэтому считаю, что одноуровневая система местного самоуправления – оптимальна. Мы сможем сэкономить средства на содержание административного аппарата и внести ясность для жителей, в какой орган обращаться для решения тех или иных вопросов. Конечно, этот процесс должен быть очень чётко продуман, чтобы отдаленные населённые пункты не остались без представителей власти на местах, – отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. – При внимательном подходе можно получить существенные дивиденды, а высвободившиеся финансовые средства направить на решение социальных вопросов жителей посёлков.

Свои отзывы на законопроект озвучили представители республики Коми, Калининградской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областей. Отмечено, что предложения регионов по внесению поправок в документ принимаются до 21 мая.

Парламентарии также обсудили практику, сложившуюся в субъектах Северо-Запада, по реализации федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части законодательного регулирования дополнительных ограничений для субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в объектах, расположенных в многоквартирных домах.

– Мы вновь поднимаем вопрос о законодательстве, которое касается так называемых «наливаек», – отметила председатель комитета ПАСЗР по местному самоуправлению, председатель комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина. – Зачастую эти заведения располагаются в многоквартирных жилых домах, и с наступлением летнего периода поступает очень много жалоб жителей из-за шума от посетителей, из-за нарушения порядка на прилегающих дворовых территориях. Для нас важно понять, как в рамках полномочий, данных субъектам, можно разрешить эту проблему.

Депутаты обменялись опытом реализации законодательства в этой сфере. Прозвучало, что некоторые регионы приняли законы, запрещающие продажу в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, пива, медовухи и сидра, при этом осталась возможность продавать крепкий алкоголь, а в республиках Ингушетия, Калмыкия установили полный запрет продажи алкоголя.

Также парламентарии обсудили вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами. О реализации региональных полномочий в данной сфере участников заседания проинформировали заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Ирина Очкинадзе и представитель компании «Ситиматик» Виталий Измайлов. Депутаты приняли информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23683/