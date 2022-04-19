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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 11:30

Вопрос качества содержания муниципальных территорий остается на контроле правительства Мурманской области

Вопрос качества содержания муниципальных территорий остаётся на контроле правительства Мурманской области: о проводимой работе в ходе оперативного совещания 18 апреля доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю убрано более 4000 дворов, очищено свыше 12 млн квадратных метров улично-дорожной сети, приведено в порядок 807 лестниц, 1565 кровель. Для этих целей привлечено 614 единиц техники и 2951 чел. технического персонала.

Особое внимание уделяется вывозу снега с мест временного складирования, в том числе с территорий вблизи трансформаторных и распределительных подстанций.

Продолжая подготовку к паводку очищено 76,7 километра ливневой канализации и 1619 дождеприёмных колодцев, для отвода талых вод подготовлены мешки с песком.

По итогам рейдов Министерства государственного, жилищного и строительного надзора в  Мурманске, Североморске, Оленегорске, Высоком проверено 132 МКД. По итогам выездных проверок вынесен ряд замечаний.

Обращения населения, поступающие через портал «Наш север», горячую линию ЖКХ, социальные сети фиксируются и оперативно исполняются.

Система мониторинга уборки территорий работает без нареканий. На сегодня из 1239 заданий на уборку УДС 1198 выполнено. Что касается заданий на уборку тротуаров, за отчётный период создано и исполнено 278 заданий по Мурманску, Североморску, Кировску, Печенгскому округу, Александровску, Мончегорску, Оленегорску, Апатитам, Кольскому, Кандалакшскому и Терскому районам.

В завершение Алексей Лыженков ещё раз обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость оперативного вывоза снега, для недопущения подтопления дворовых территорий, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

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Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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