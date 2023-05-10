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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 16:00

Вопрос качественного содержания территорий муниципальных образований области продолжает находится на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ

Подробно о проводимой работе в рамках оперативного совещания доложил первый замминистра Сергей Лупанский.

За прошедшую неделю к уборке было привлечено 308 единиц техники, 569 дорожных рабочих, 2381 сотрудник управляющих организаций. Объём вывезенного снега за прошедшую неделю составил более 15,5 тысячи кубометров.

Кроме того, по поручению главы региона Андрея Чибиса Минэнерго и ЖКХ были организованы внеплановые выездные мероприятия в муниципальные образования.

3 мая в фокусе внимания был Кольский район: Кола, Молочный, Кильдинстрой и Зверосовхоз. По результатам мониторинга общие замечания для всех территорий – наличие неубранного смета и точечное наличие вытаявшего мусора, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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