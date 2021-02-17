Вопрос нехватки кадров в сфере ЖКХ обсудили в рамках круглого стола

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил ГАПОУ Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота». В учебном заведении в рамках регионального чемпионата «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы России») по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» прошёл круглый стол на тему: «Жилищно-коммунальный комплекс и профессиональное образование. Подготовка профессиональных кадров для предприятий ЖКХ».

– Сфера ЖКХ в Мурманске испытывает дефицит квалифицированных кадров, – рассказал Евгений Никора. – Только с помощью компетентных сотрудников можно эффективно и планомерно вести работу, качественно и в срок решать поставленные задачи. И колледж, в котором мы сейчас с вами находимся, формирует нужные нам кадры. Настоящие профессионалы необходимы городу.

В круглом столе приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства энергетики и ЖКХ, Фонда капитального ремонта и Государственной жилищной инспекции. На встрече также присутствовали сотрудники управляющих компаний столицы Заполярья.