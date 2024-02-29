Вопрос необходимости изменения нормативов содержания мышьяка в рыбной продукции обсудили в Москве

28 февраля в рамках IV заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии Госсовета РФ, которую возглавляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис, участники встречи обсудили необходимость изменения нормативов содержания мышьяка в рыбной продукции.

«Напомню, что в Российской Федерации более 30 лет действуют максимально допустимые уровни содержания общего мышьяка, в которых отсутствуют данные о мышьяке неорганическом. Таким образом, нет возможности выделить только ту продукцию, в которой есть превышение показателя именно по неорганическому мышьяку, что приводит ко значительным финансовым потерям российских рыбопромышленников. Как следствие, это вызывает дефицит и удорожание рыбной продукции на внутреннем рынке», – подчеркнул губернатор.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в свою очередь отметил, что поскольку раздельно измерять значения органического и неорганического мышьяка на борту судна на данный момент не представляется возможным, о непригодности партии сырья рыбопромышленники узнают только вернувшись в порт, когда партию уничтожают, а рыбопромышленника штрафуют. Это порождает значительные финансовые потери рыбного бизнеса и снижает инвестиционную привлекательность сектора.

Кроме того, участники заседания рассмотрели международные практики. Так, в Китае проверяют только содержание токсичных неорганических соединений, а в странах с высоким потреблением рыбы (Южная Корея, Япония) нет норм по содержания мышьяка.

Вместе с тем, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк также отметил необходимость дифференцированного подхода к нормированию показателя предельного содержания мышьяка, в частности, в рыбной продукции из Баренцева моря.

Напомним, что ранее губернатором Мурманской области Андреем Чибисом было высказано мнение, что если существующий барьер будет снят, то поставки рыбы в другие регионы увеличатся, что было поддержано вице-премьером РФ Викторией Абрамченко и главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов также считает, что нормативы по мышьяку необходимо корректировать на основании результатов деятельности рабочей группы по проблеме мышьяка, созданной при Росрыболовстве. По его мнению, уже собран пакет документов, обоснований, чтобы принимать такое решение.

«Нас также поддержал Совет Федерации по этому вопросу. По словам председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, проблему с нормированием мышьяка поднимают многие рыбодобывающие предприятия, поскольку сталкиваются с конфискацией продукции, не проходящей по существующим нормативам», – рассказал Андрей Чибис.

Так, в ходе заседания о проблеме со сбытом ряда видов рыбной продукции на внутреннем рынке РФ из-за существующего нормирования содержания мышьяка доложил заместитель генерального директора ООО «Антей Север» Игорь Полянкин.

Необходимо отметить, что речь о необходимости реформирования нормативно-правовой базы идёт не первый год. Исследования ПИНРО им. Н.М. Книповича, начавшиеся ещё в 2009 году, показали, что высокая вариабельность содержания общего мышьяка в мышцах молоди и рыб основных промысловых размеров требуют доработки. Кроме того, о безвредности органического мышьяка эксперты уверенно говорят уже с 2019 года, когда начались первые исследования Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, поблагодарил главу региона и участников заседания за внимательное отношение к вопросу.

«Важно, чтобы решение основывалось на фактах. Подключение представителей научного сообщества в таком важном вопросе - это, безусловно, правильный подход, который я прошу поддерживать и в дальнейшем», – отметил министр.

По итогам обсуждения, была поддержана инициатива губернатора Андрея Чибиса о совместной работе с представителями от Росрыболовства и Роспотребнадзора по формированию конкретных решений вопроса.

Фото: https://gov-murman.ru