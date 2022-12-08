Вопрос о компенсации за мазут продолжает прорабатываться на федеральном уровнеДистанционные курсы сметчиков: как выбрать лучший вариант?
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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 14:30

Вопрос о компенсации за мазут продолжает прорабатываться на федеральном уровне

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 7 декабря принял участие в совещании при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. В рамках встречи были рассмотрены вопросы исполнения решений главы государства Владимира Путина о повышении надёжности энергоснабжения потребителей электрической энергии в ряде регионов СЗФО.

Александр Гуцан обратил особое внимание на поручение Президента РФ обеспечить своевременную реализацию программ повышения надежности электросетевого комплекса.

Одними из важнейших вопросов повестки стали – исполнения решений о компенсации ежегодных дополнительных расходов теплоснабжающих организаций и снижении мазутозависимости Мурманской области.

«Резкий рост стоимости мазута возник ещё в 2018 году. Мурманская область – одна из самых мазутозависимых в стране. Отмечу, что размер платы за коммунальные услуги для населения региона установлен ниже уровня экономически обоснованного тарифа, но все равно остаётся одним из самых высоких. В прошлом году мы были вынуждены выделить многомиллиардные субсидии из областного бюджета теплоснабжающим организациям, чтобы успешно пройти отопительный период и подготовиться к следующему. Часть стоимости покрываем из дополнительных доходов в бюджет, однако эти средства могли бы пойти на улучшение социальной жизни северян», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство региона продолжает работу по модернизации системы теплоснабжения. Например, введены в эксплуатацию четыре торфяные котельные в Умбе, индивидуальные придомовые электрокотельные в Килпъявре, угольная – в Североморске. Все это позволяет сократить потребление мазута на 11500 тонн в год.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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