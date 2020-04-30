Вопрос о мусоре и платежах - на особом контроле

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участия в совещании по вопросам организации работы Мурманского филиала АО «Управление отходами» на территории областного центра.

- Не удаётся избежать некоторых сложностей, связанных с вывозом твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Ситуацию держим на контроле. Нужно учитывать, что мы довольно долго живём в особых условиях, когда многие мурманчане остаются в режиме самоизоляции, а это тоже ведёт к дополнительным объёмам отходов. По всей стране региональные операторы, которые занимаются вывозом ТКО, испытывают проблемы с собираемостью платежей. Я перед собой ставлю задачу разобраться в ситуации по уровню сбора коммунальных платежей на территории города Мурманска, а также с взаиморасчетами между региональным оператором, транспортными компаниями и АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов», – отметил Евгений Никора.

За два весенних месяца жалоб на организацию вывоза ТКО зафиксировано меньше, чем за предыдущие периоды, отметили на совещании.