Состоялось рабочее совещание, посвящённое трудоустройству участников СВО в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией». Встреча прошла на площадке Центра опережающей профессиональной переподготовки. В совещании приняли участие представители различных организаций и ведомств, занимающихся вопросами трудоустройства и профессиональной подготовки.

«Партийная площадка всегда готова оказать поддержку в вопросах трудоустройства участников СВО в рамках проекта. Планируется организовывать на площадке Центра опережающей профессиональной переподготовки погружение в профессию, организовывать бизнес завтраки, встречи с успешными людьми, мастер-классы по составлению резюме, деловые игры, профессиональные туры на предприятия и развивать институт наставничества», - отметила региональный координатор партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева

«Вопрос о трудоустройстве участников СВО является актуальным и требует комплексного подхода. Важно учитывать индивидуальные потребности и особенности каждой категории участников СВО, включая мобилизованных, тех, кто был призван из мест лишения свободы, и инвалидов. Необходимо разработать отдельные компасы трудоустройства для каждой категории граждан, чтобы обеспечить им наилучшие возможности для успешной интеграции на рынок труда», - рассказала руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова.

«Следует активно использовать существующие программы и меры поддержки, такие как квотирование рабочих мест. Также важно продолжать проводить мероприятия, направленные на обучение и профессиональную ориентацию данной категории граждан. Кроме того, стоит уделить внимание созданию доступной и удобной инфраструктуры для поиска работы. Например, упрощение процедуры входа на платформу «Работа рядом» может значительно облегчить процесс поиска работы для участников СВО», - поделился председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией», заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области Дмитрий Хвостенко.

Важно также отметить роль образовательных учреждений в процессе трудоустройства участников СВО. Они могут предоставлять необходимые навыки и знания, а также оказывать поддержку в поиске подходящих вакансий.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-sostoyalos-rabochee-soveshanie-posvyashennoe-trudoustrojstvu-uchastnikov-svo-v-ramkah-proekta-moya-karera-s-edinoj-rossiej