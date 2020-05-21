Вопрос организации регулярных перевозок рыбы по Севморпути попытается решить Президент РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поддержал предложение врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова о необходимости налаживания регулярных перевозок рыбной продукции Северным морским транспортным коридором из Петропавловск-Камчатского до Санкт-Петербурга. Как следует из опубликованной стенограммы совещания, врио губернатора заявил о потенциальном объёме перевозок рыбы по данному маршруту в 250-300 тысяч тонн в год. На первом этапе объём перевозок в летне-осенний период рыбной путины из уловов тихоокеанских лососей может составить 50-60 тысяч тонн в год.

Объём произведенной продукции рыбохозяйственными предприятиями Камчатского края в 2019 году составил 1,2 млн тонн, из которых почти 900 тысяч тонн составило внутреннее потребление. При этом основная часть приходится на центральные районы России.

С учётом особенностей географического положения Камчатки доставка рыбопродукции на сегодняшний день осуществляется в основном до портов Приморского края морем, а затем уже в центральную часть железнодорожным транспортом. Но в период больших подходов лососевой рыбы кратно возрастает загрузка холодильных мощностей города Владивостока, из-за этого увеличивается время выгрузки, обработки грузов. Поэтому в период с июля по сентябрь ежегодно наблюдается серьёзный дефицит рефсекторов подвижного состава из Владивостока, холодильных мощностей для складирования рыбной продукции, а следовательно резкое повышение цены доставки.

«Мы видим, что задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа рыбопромышленных компаний от поставок на внутренний рынок, - сказал Владимир Солодов. - И решением, на наш взгляд, может быть более активное задействование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России».

Впервые в истории рыбная продукция была доставлена Северным морским путем ещё в 2011 году, но такие рейсы имеют единичный характер.

«По сравнению с отправкой по железной дороге перевозка Северным морским путем имеет ряд ощутимых преимуществ для нас, особенно важных в период лососевой путины, это в первую очередь сокращение срока. Доставка из Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга в два раза быстрее, чем традиционный рельсовый путь, составляет 18 суток на сегодняшний день», - отметил врио губернатора.

По его мнению, также необходимо проработать возможность снижения тарифов на перевозки для судов, осуществляющих доставку рыбной продукции. «К сожалению, на сегодняшний день он проигрывает по цене Южному морскому маршруту, но мы видим возможность достичь этого за счёт механизмов обратной загрузки для нужд соседних регионов, включая Чукотский автономный округ. Мы уже начали прорабатывать этот вопрос. Предлагаем в режиме рабочей группы подготовить механизм скоординированного сбора заявок и формирования консолидированного грузопотока дальневосточных рыбопромышленных компаний по Северному транспортному коридору», - сказал Владимир Солодов.

По мнению чиновника, это создаст также дополнительный стимул для развития портовой инфраструктуры и судоремонтного кластера.

Присутствовавший на совещании глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поддержал данные предложения.

«Мы в принципе видим три пути решения задачи. Те масштабы, о которых говорит глава, мы можем решить даже своими мощностями нашего атомного лихтеровоза «Северный морской путь». То есть это ледокол морского класса, но способный перевозить грузы дедвейтом 33 тысячи тонн. Поэтому два-три, до четырех рейсов в год мы готовы сделать сами. Мы понимаем экономическую фабулу всей этой работы, понимаем, сколько рыбники потянут в дополнительной цене. И первый экспериментальный проплыв в прошлом году как раз от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга мы уже сделали, он устроил все стороны. Кроме этого, конечно же, мы готовы и другие инструменты предложить», - сказал глава госкорпорации.

При этом он указал на важность обеспечения плановости загрузки и консолидации рыбного ресурса. «Могу сказать, что даже при нынешней экономической загрузке у нас будет всего лишь один рубль надбавки на стоимость килограмма рыбы. Мы готовы применить инструменты, которые в два раза, а то и в три уменьшат эту ценовую надбавку», - отметил Алексей Лихачев.

Президент РЖД Олег Белозеров, также принявший участие в совещании, со своей стороны поддержал предложение.

«Наша задача как перевозчиков создать более комфортные условия для различных вариантов. Мы с удовольствием в этой группе будем участвовать», - отметил глава железнодорожной компании.

«Включу это в число поручений по результатам нашего сегодняшнего обсуждения», - подытожил Владимир Путин.