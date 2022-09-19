Вопрос организации взаимодействия налоговой службы с финансовыми органами муниципалитетов Мурманской области обсудили в региональном Минфине

Министерство финансов Мурманской области совместно с региональным Управлением федеральной налоговой службы провело семинар-совещание в режиме видеоконференции для муниципальных образований Кольского Заполярья по вопросу организации взаимодействия налоговой службы с финансовыми органами муниципальных образований.

Необходимость данного совещания была вызвана модернизацией организационной структуры налоговых органов, связанной с переходом налоговой службы на двухуровневую систему управления: реорганизацией межрайонных инспекций и их присоединением к Управлению Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Представители налоговой службы рассказали участникам совещания суть проведенной реорганизации, предложили основные механизмы взаимодействия с финансовыми органами муниципальных образований, в том числе в рамках заключаемых соглашений и процесса формирования прогноза поступлений налоговых доходов. Ещё одной темой стала работа Межведомственных рабочих групп по повышению доходов местных бюджетов.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, в ходе мероприятия представители налоговых органов ответили на вопросы финансовых служб. Участники обсудили также новые форматы работы и договорились о проведении подобных совещаний в дальнейшем.

Фото: https://gov-murman.ru