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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.24 11:00

Вопрос привлечения специалистов будет обсуждаться на II Форуме «Арктика — Регионы»

Привлечение и удержание квалифицированных специалистов в арктических регионах — важное условие для успешной реализации проектов федерального значения. Подготовка кадров для реализации экономического потенциала Арктической зоны РФ станет темой одной из панельных дискуссий II Форума «Арктика — Регионы».

Как сообщает minvr.gov.ru, участники дискуссии обсудят вопросы развития инфраструктуры и жизненного пространства для повышения комфорта проживания в АЗРФ, ⁠миграционной политики и ее влияния на доступность трудовых ресурсов за полярным кругом. Эксперты обменяются практикой применения ⁠инновационных подходов к управлению трудовыми ресурсами, расскажут о сотрудничестве вузов с индустриальными предприятиями, а также о реализации образовательных программ для подготовки и переподготовки кадров, соответствующих потребностям арктической экономики.

К диалогу приглашены представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития, Минобрнауки, МЧС России, региональных министерств, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, специалисты по кадрам и развитию персонала госкорпорации «Росатом», компаний «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Норникель», ОСК и др.

В частности, руководитель недавно созданного Центра искусственного интеллекта при Торгово-промышленной палате (ТПП) Архангельской области Аурум Кеттунен выступит с докладом на тему подготовки кадров с использованием ИИ и решений GPT для HR. Он раскроет существующие проблемы кадрового обеспечения в арктических регионах с учетом территориальных особенностей, сделает обзор современных ИИ-технологий, применяемых в сфере подбора, обучения, развития и удержания кадров, на практических примерах представит преимущества использования GPT-моделей.

«Развитие Арктической зоны России требует инновационных подходов к подготовке и управлению кадрами. Одним из таких перспективных решений является создание цифровых двойников сотрудников на базе ИИ и GPT-моделей, — считает президент ТПП Архангельской области Виталий Лочехин. — Цифровые двойники представляют собой виртуальные модели реальных сотрудников, которые могут имитировать их поведение, знания и навыки. Эти технологии позволяют компаниям более эффективно управлять своими ресурсами, оптимизировать процессы обучения и адаптации новых сотрудников. С их помощью можно проводить симуляции рабочих процессов, анализировать производительность и выявлять области для улучшений. Кроме того, внедрение цифровых двойников способствует снижению затрат на обучение, повышению уровня профессиональной подготовки и удержанию квалифицированных специалистов. А это, в свою очередь, играет ключевую роль в развитии экономического потенциала Арктической зоны России, обеспечивая устойчивый рост и конкурентоспособность региона на международной арене».

Как рассказала заместитель директора департамента развития трудовых ресурсов Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Наталия Рукина, до конца июля 2024 года проводится сбор заявок компаний — резидентов Арктической зоны РФ для формирования квот на целевое обучение специалистов за счёт бюджетных средств. «Новая мера, запущенная в этом году, позволит предприятиям осуществлять подготовку специалистов в соответствии с прогнозируемой кадровой потребностью и привлекать будущего специалиста на практику уже в период учебы. Целевое обучение — один из основных механизмов в условиях текущего кадрового дефицита, который позволяет предприятиям гарантированно обеспечить собственные потребности», — уверена она.

II Форум «Арктика — Регионы» состоится 8-9 августа 2024 года в Архангельске.

 

Фото: https://minvr.gov.ru/press-center/news/krdv_rasskazhet_o_podgotovke_kadrov_dlya_arkticheskikh_investproektov_na_ii_forume_arktika_regiony/

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