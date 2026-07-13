Вопрос реализации программы «Свой дом в Арктике» рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона

Одним из вопросов повестки сегодняшнего оперативного совещания в правительстве региона, которое провёл губернатор Андрей Чибис, стал ход реализации программы «Свой дом в Арктике».

Во время обсуждения вопроса отмечалось, что с момента запуска программы в 2022 году было выдано более 1800 сертификатов на сумму свыше 2 млрд рублей. Программа получила популярность среди населения, в последнее время фиксируется значительный рост индивидуального жилищного строительства.

Важно, что «Свой дом в Арктике» можно совмещать с другими программами, стимулирующими строительство, такими как «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». Сертификат можно направить на строительство дома, приобретение дома или домокомплекта, приобретение дома у застройщика по договору долевого строительства, первоначальный взнос по ипотеке на эти же цели.

На получение единоразовой выплаты могут претендовать 14 категорий, среди них многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие ребёнка-инвалида, участники спецоперации и члены из семей, работник образовательных учреждений, медорганизаций и оборонно-промышленного комплекса.

В режиме ВКС в совещании принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Комментируя итоги обсуждения вопроса, он подчеркнул, что программа «Свой дом в Арктике» дала импульс к строительству в нашем регионе, причём появляются не только дома, но и целые посёлки:

— Опираясь на государственную поддержку, люди сами создают дома своей мечты, а это значит, что ближайшее будущее они связывают именно с Мурманской областью. Важно отметить, что программа за время своего существования дополнялась и изменялась, опираясь именно на обращения граждан. Все изменения обсуждались и принимались при непосредственном участии Мурманской областной Думы. Приятно видеть конечный результат – программа работает на благо жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/