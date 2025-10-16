Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.25 09:45

Вопрос северного завоза рассмотрели на совещании у Президента России Владимира Путина с членами правительства

15 октября в мероприятии по видеосвязи принял участие губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис.

Одним из вопросов повестки стал северный завоз – система доставки топлива, продовольствия и других жизненно необходимых грузов в труднодоступные населенные пункты АЗФР. С докладом о ходе реализации северного завоза выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Министр отметил, что система завоза работает эффективно, все работы идут по плану и в установленные сроки. По состоянию на 1 октября из запланированных 3,4 млн тонн грузов фактически завезено 2,7 млн тонн: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары и товары народного потребления, медикаменты.

С просьбой прокомментировать ход кампании по северному завозу к губернатору Мурманской области обратился Президент РФ Владимир Путин. В дополнение к докладу министра Андрей Чибис как председатель профильной арктической комиссии Госсовета отметил, что регионы подтверждают высокий уровень организации процесса – проблемных вопросов нет, все запланированные на текущую дату объёмы выполнены. С учётом нового федерального регулирования процесс идёт радикально лучше.

Вместе с тем, с учётом позиции губернаторов регионов, входящих в АЗРФ и расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора, Андрей Чибис предложил пересмотреть условия предоставления федеральных денежных лимитов на организацию северного завоза. Эти меры позволят сделать систему финансирования более эффективной и удобной для регионов.

От имени комиссии Госсовета Андрей Чибис выступил с предложением увеличить объём федеральной финансовой поддержки на завоз топливно-энергетических ресурсов в следующем году. С учётом запросов субъектов, лимит казначейских кредитов должен возрасти втрое: с 10 до 30 млрд рублей. При этом крайне важно выделять средства в начале года – в январе, а не в середине лета, как происходит сейчас.

«Чем быстрее будет финансирование, тем быстрее будет организована работа по закупке топлива. И ещё один момент – это срок возврата кредита. Сейчас регионы должны вернуть полученные средства в течение года, но с учётом закупки, доставки топлива до населённого пункта и длительного периода использования – до нескольких лет, как, например, в Якутии, это сложно. Прошу рассмотреть возможность выдачи казначейских кредитов на два, а в идеале на три года. Тогда субъектам Российской Федерации было бы гораздо проще эту работу выполнять. Но в целом, мы отмечаем, что она организована очень ритмично. Большое спасибо за это», – сказал Андрей Чибис.

Предложенные меры помогут уменьшить нагрузку на региональные бюджеты и заменить дорогие коммерческие кредиты казначейскими.

Президент Владимир Путин дал поручение председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину обратить внимание на инициативы, озвученные Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернатором Мурманской области, председателем комиссии Государственного Совета Андреем Чибисом, и обсудить их в рамках ближайшей встречи.

 

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/78216/photos/83552

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Плачу улыбкой: каждый четвёртый россиянин не носит с собой карманные деньги-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах обновляют систему водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»