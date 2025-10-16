Вопрос северного завоза рассмотрели на совещании у Президента России Владимира Путина с членами правительства

15 октября в мероприятии по видеосвязи принял участие губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис.

Одним из вопросов повестки стал северный завоз – система доставки топлива, продовольствия и других жизненно необходимых грузов в труднодоступные населенные пункты АЗФР. С докладом о ходе реализации северного завоза выступил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Министр отметил, что система завоза работает эффективно, все работы идут по плану и в установленные сроки. По состоянию на 1 октября из запланированных 3,4 млн тонн грузов фактически завезено 2,7 млн тонн: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары и товары народного потребления, медикаменты.

С просьбой прокомментировать ход кампании по северному завозу к губернатору Мурманской области обратился Президент РФ Владимир Путин. В дополнение к докладу министра Андрей Чибис как председатель профильной арктической комиссии Госсовета отметил, что регионы подтверждают высокий уровень организации процесса – проблемных вопросов нет, все запланированные на текущую дату объёмы выполнены. С учётом нового федерального регулирования процесс идёт радикально лучше.

Вместе с тем, с учётом позиции губернаторов регионов, входящих в АЗРФ и расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора, Андрей Чибис предложил пересмотреть условия предоставления федеральных денежных лимитов на организацию северного завоза. Эти меры позволят сделать систему финансирования более эффективной и удобной для регионов.

От имени комиссии Госсовета Андрей Чибис выступил с предложением увеличить объём федеральной финансовой поддержки на завоз топливно-энергетических ресурсов в следующем году. С учётом запросов субъектов, лимит казначейских кредитов должен возрасти втрое: с 10 до 30 млрд рублей. При этом крайне важно выделять средства в начале года – в январе, а не в середине лета, как происходит сейчас.

«Чем быстрее будет финансирование, тем быстрее будет организована работа по закупке топлива. И ещё один момент – это срок возврата кредита. Сейчас регионы должны вернуть полученные средства в течение года, но с учётом закупки, доставки топлива до населённого пункта и длительного периода использования – до нескольких лет, как, например, в Якутии, это сложно. Прошу рассмотреть возможность выдачи казначейских кредитов на два, а в идеале на три года. Тогда субъектам Российской Федерации было бы гораздо проще эту работу выполнять. Но в целом, мы отмечаем, что она организована очень ритмично. Большое спасибо за это», – сказал Андрей Чибис.

Предложенные меры помогут уменьшить нагрузку на региональные бюджеты и заменить дорогие коммерческие кредиты казначейскими.

Президент Владимир Путин дал поручение председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину обратить внимание на инициативы, озвученные Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернатором Мурманской области, председателем комиссии Государственного Совета Андреем Чибисом, и обсудить их в рамках ближайшей встречи.

