Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы - Кремль

Смена режима на Украине — это вопрос выбора украинского народа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — сказал представитель Кремля.

Как сообщает РИА «Новости», по его словам, денацификация означает «освободить Украину, зачистить её от нацистов, пронацистски настроенных людей».

Он подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идёт — это слово здесь неприменимо. Демилитаризация предполагает нейтрализацию военного потенциала Киева, «который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран».

Пресс-секретарь отметил, что происходящее сегодня на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Действия России в Донбассе продиктованы её национальными интересами и заботой о будущем страны, добавил он.

Сроки специальной военной операции зависят от её результативности и целесообразности; решение в этом вопросе — за Владимиром Путиным, заметил Песков.

Как считает представитель Кремля, в этой ситуации Россия не может оказаться за железным занавесом. «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого, и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — уверен Песков.

Фото: https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html?in=t