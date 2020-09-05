Вопрос строительства арендного жилья в Мурманской области будет проработан совместно с ДОМ.РФ

Мурманская область и ДОМ.РФ активно прорабатывают вопрос реализации проектов арендного жилья в регионе, в том числе для отдельных социальных категорий граждан. Этот вопрос обсудили сегодня в рамках рабочей встречи в Москве генеральный директор компании Виталий Мутко и губернатор Андрей Чибис.

«Для нас принципиальный вопрос – это развитие жилищного строительства. Мы договорились, определили несколько вариантов стройки в Мурманской области. Один из возможных проектов – арендное жильё, в том числе под нужды наших военных и корпоративных клиентов. Это проект строительства нового жилья современного, хорошего качества в городе Мурманске и это вопрос вовлечения земельных участков, которые сегодня являются федеральной собственностью, под жилищное строительство. Мы договорились о сотрудничестве между ДОМ.РФ и Мурманской областью», – отметил Андрей Чибис.

Виталий Мутко обратил внимание, что согласно данным портала наш.дом.рф, на сегодняшний день на территории региона ведётся строительство 3,4 тысячи квадратных метров жилья. В январе-июле 2020 года введено 14 тысяч квадратных метров. При этом объёмы строительства возможно увеличить в том числе через передачу ДОМ.РФ земельных участков региону под жилищное строительство, а также предоставление застройщикам земли в аренду на аукционах.

«Как институт развития ДОМ.РФ делает большую ставку на сотрудничество с регионами. У нас есть Информационная система, которая позволяет в режиме онлайн ежедневно мониторить то, что происходит на рынке жилья и ипотеки в каждом регионе. Кроме того, компания выступает оператором ряда программ по льготной ипотеке. Уже несколько лет по поручению президента мы развиваем рынок арендного жилья, в Москве уже заселены два арендных дома, до конца года будут введены еще три, а также один дом в Воронеже. Также у нас есть в портфеле корпоративная аренда. Мы считаем, что развитие цивилизованной аренды способствует повышению обеспеченности жильём граждан, даже учитывая то, что это временная история», – сказал Виталий Мутко в ходе встречи.

Как отметил руководитель финансового института, сейчас активно рассматриваются площадки в регионах, в том числе проект может в скором будущем быть реализован на территории Мурманской области. Кроме того, совместно с Минстроем прорабатывается вопрос развития социальной аренды и специальной цифровой платформы, которая объединит весь рынок и упростит отношения между арендатором и собственником, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.