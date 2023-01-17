Вопрос увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих обсуждался на совещании в зоне специальной военной операции

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, глава российского военного ведомства заявил: «Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил...

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону специальной военной операции провёл совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил и командующими родами войск. В ходе мероприятия обсуждался вопрос увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Также они должны быть синхронизированы со строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, глава российского военного ведомства заявил: «Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил:

создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации;

сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;

переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;

усилить боевую составляющую Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений.

Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объёмы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счёт увеличения ёмкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объёме».

Фото и видео: https://vk.com/mil