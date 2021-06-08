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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 09:00

Вопрос введения режима повышенной готовности на территории региона обсудили на оперативном совещании

Вчера на оперативном совещании министр природных ресурсов, экологии  и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов обратился к губернатору Андрею Чибису с предложением ввести режим повышенной готовности на территории региона в связи с угрозой возникновения лесных пожаров.

Данный вопрос будет обсужден на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области.

Также Сергей Абаринов в своем докладе сообщил, что в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров регион подготовлен полностью.

«Что касается текущей ситуации, на территории региона с начала пожароопасного сезона произошло 6 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 31,61 га. Указанные пожары были потушены в первые сутки с момента обнаружения, предварительные причины – неосторожное обращение населения с огнём», – добавил руководитель ведомства.

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костер», проводимой  на землях лесного фонда, на территории Мурманской области в летний период, с 1 по 4 июня 2021 года выполнено 24 рейда на землях лесного фонда.

Кроме того, министерством в целях предупреждения возникновения лесных пожаров вводятся ограничения на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ (начиная с 4 июня) при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

«Учитывая температурные режимы, у нас в Терском лесничестве введен запрет на посещение лесов. И мы данную норму будем реализовывать исходя из метеорологической обстановки по территории всего региона. Профилактические мероприятия у нас проводятся», – подчеркнул Сергей Абаринов.

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