Вопрос выполнения капремонта и комплексной модернизации учреждений образования Мурманской области является одним из ключевых

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина провела объезд по образовательным учреждениям города Мурманска, отремонтированным в 2025 году, а также оценила объекты, требующие внимания в ближайшей перспективе. Рабочая поездка была посвящена оценке эффективности реализации в регионе программ капитального ремонта и модернизации учебной инфраструктуры.

Первой точкой маршрута стала гимназия №3, история которой ведется с 1935 года. В здании, где в годы Великой Отечественной войны располагались штаб военного округа и госпиталь, в 2025 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» были завершены масштабные работы: капитальный ремонт фасада, инженерных сетей и помещений.

«Вы чувствуете, как тепло внутри, а это важно, особенно в условиях нашей долгой зимы. Дети, конечно, в восторге, потому что изменилась все: цвет стен, освещение в кабинетах, мебель», – сказала директор гимназии №3 Татьяна Девяткова.

Далее вице-губернатор посетила Мурманский академический лицей. Здесь в 2023 году по проекту «Арктическая школа» было обновлено фойе первого этажа, а в 2024 году по программе «Тёплое окно» проведена комплексная замена оконных блоков. Благодаря региональному проекту «Уникум» в лицее создан современный центр олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии и химии. При этом, по словам директора Елены Козловой, в учреждении требуется отремонтировать крышу и обновить актовый зал.

Кроме того, был осмотрен детский сад №93, где в этом году выполнены масштабные работы по капремонту кровли, фасада, групп для детей и благоустройству территории, а также установлена новая мебель и учебное оборудование.

Подводя итоги объезда, замгубернатора отметила, что вопрос выполнения капремонта и комплексной модернизации учреждений образования Мурманской области является одним из ключевых. Он был рассмотрен на недавней встрече главы региона Андрея Чибиса с Президентом России Владимиром Путиным.

«Наша область с 2022 года активно участвует в президентской программе капитальных ремонтов. За это время в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» отремонтировано 37 школьных зданий. Только в 2025 году новые современные условия для обучения и самореализации получили более 8300 учащихся 14 школ. Особое внимание уделяется проекту «Арктическая школа», инициированному губернатором Андреем Чибисом. Обновлено 342 пространства во всех школах и в каждом четвертом детском саду, – сказала Анна Головина. – Посмотрели сейчас учреждения, в которых был выполнен ремонт в этом году, проверили, все ли соответствует требованиям, есть ли какие-то нарекания. Помещения светлые, современные, удобные, как отмечают сами школьники. Да, во время эксплуатации выявляются небольшие недостатки, которые устраняют по гарантийным обязательствам».

Заместитель главы региона также подчеркнула, что за последние годы введены в эксплуатацию лицей в Североморске, школа в Печенге и Губернаторский лицей в Мурманске. Эта системная работа будет продолжена. В планах с 2026 по 2028 годы в Мурманской области капитально отремонтировать порядка 50 объектов сферы образования, включая школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования.

 

 

 

