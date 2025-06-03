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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 15:00

Вопрос ямочного ремонта дорог на территории Мурманской области рассмотрели на оперативном совещании в правительстве

По поручению губернатора Андрея Чибиса проведено полное обследование улично-дорожной сети, затем подрядные организации приступили к устранению дефектов дорожного покрытия. Работу в рамках гарантийных обязательств они проводят за счёт собственных средств.

«Основной объём работ по устранению дефектов после зимы, особенно на тех дорогах, которые были сделаны в последние несколько лет, должен был быть завершён до 1 июня. В полном объёме, с учётом сложных участков и климатических условий, работу необходимо закончить не позднее 20 июня. Если по каким-то причинам подрядчик не вышел на работу, нужно вскрывать банковскую гарантию. Такие поручения мной были даны ранее», – напомнил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов работы в рамках гарантийных обязательств уже завершены в полном объёме. Как озвучила в своем докладе заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, в их числе – Кандалакшский округ, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево и ЗАТО город Заозерск.

Губернаторский контроль проверил ход ямочного в Мурманске и отметил низкий процент выполнения работ. Согласно данным областного Минтранса, он составляет 67% и учитывает только аварийный ямочный ремонт. Решение о том, что остальные работы будут проводиться в плановом порядке до 1 сентября, администрацией областного центра было принято самостоятельно.

«Была задача до 1 июня выполнить большую часть ямочного ремонта. Мы не вели разговор только об аварийных ямах. Нельзя так организовывать работу и вводить новый критерий, о котором мы не договаривались. Темп ремонта в Мурманске должен быть гораздо выше. Ещё раз предметно обсудим город. По итогам будут сделаны соответствующие выводы, в том числе о привлечении к ответственности конкретных должностных лиц», – сказал губернатор.

Кроме работ по ямочному ремонту, в Мурманской области продолжается дорожная кампания, которая включает 139 объектов в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО. Губернатор напомнил, что с 2019 года в регионе обновлено 7 млн кв. метров дорог.

«Доля дорог в населённых пунктах, которые соответствуют нормативным требованиям, выросла до 71%, а региональных – до 53 %. Это очень неплохой показатель по стране. Также мы обустроили искусственным освещением более 72000 погонных метров дорог и реализовали значимый для всех жителей проект: освещение трассы к аэропорту. Но самое важное не километры, а эффективность этой работы. С 2019 года количество ДТП в регионе снизилось на 27%, число раненых – на 25%, погибших – на 23%. Наряду с комфортом главное – безопасность. Это и есть настоящий результат», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30097&page=1

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