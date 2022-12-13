Вопросам определения новых подходов к применению сил (войск) Северного флота на Арктическом театре военных действий в современных условиях посвятили сбор руководящего состава СФ

Сегодня в Североморске под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева начался сбор руководящего состава Северного флота. Традиционно это мероприятие проводится в начале учебного года. К участию в сборе привлечены командующие объединениями, командиры соединений, начальники штабов и оперативных органов объединений и соединений флота, начальники управлений, отделов и служб объединенного стратегического командования Северного флота.

На сбор также приглашены губернатор Мурманской области Андрей Чибис, по видеоконференцсвязи в сборе принимают участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. В сборе также принимает участие главный федеральный инспектор в Мурманской области Андрей Калинин, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители взаимодействующих организаций и центральных органов военного управления.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, открывая мероприятие, сказал: «Тематика данного сбора направленна на рассмотрение вопросов по определению новых подходов к применению сил (войск) Северного флота на Арктическом театре военных действий в современных условиях. Также большое внимание будет уделено опыту применения сил (войск) в специальной военной операции».

Одной из основных целей сбора станет выработка единства взглядов на применение сил (войск) флота с учётом тенденций изменения характера военных действий и применения новых средств вооруженной борьбы. В ходе сбора также будет проанализирован и обобщен опыт участия Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции, проведения частичной мобилизации и определение подходов по его учету в применении сил (войск) Северного флота.

Особенностью сбора станет проведение командно-штабной военной игры, в ходе которой руководящий состав управления флота, а также объединений и соединений проведут ряд учебных мероприятий в двухстороннем формате.

Для участников сбора также запланировано проведение ряда учебно-методических и контрольных занятий. В их числе – круглые столы, контрольные и показные занятия с задействованием сил флота.

Сбор руководящего состава Северного флота продлится до 15 декабря, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457268077%2Fwall-101918803_34909