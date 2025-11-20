Вопросов накопилось много: очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 25 ноября

Это решение принято 19 ноября Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В центре внимания депутатов – большой блок бюджетных вопросов.

Депутаты заслушают прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, рассмотрят в первом чтении проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Также в повестке внесение изменений в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и рассмотрение проекта закона о бюджете ТФОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (первое чтение).

Региональные парламентарии планируют обсудить внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Мурманской области» и корректировки в статью 1 закона «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

