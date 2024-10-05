Вопросы агропромышленного развития были в центре внимания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

Заседание комитета, в котором принял участие заместитель председателя областной Думы Геннадий Степахно, состоялось 3 октября в Пскове. Парламентарии обсудили вопрос реализации федерального закона «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как отмечалось, закон обязывает создавать специализированные площадки для хранения побочных продуктов животноводства в отдалении от объектов содержания животных. Законодатели подчеркнули, что проблемы, которые волнуют сельхозпроизводителей, продиктованы очень значительными затратами на строительство специальных площадок - стоимость одного проекта более 100 млн рублей.

Также отмечалась необходимость внесения изменений в Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 федерального закона «О страховых пенсиях». Так, в актуальный перечень не попали бывшие бухгалтеры и сотрудники отдела кадров сельхозпредприятий, хотя до 1992 года этим сельским специалистам выплачивалась надбавка к пенсии.

По итогам обсуждения на конференции ПАСЗР по этим вопросам планируется направить обращения в правительство страны.

Геннадий Степахно выступил на заседании комитета с информацией о законодательном обеспечении и нормативно-правовом регулировании научной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также о повышении роли рыбохозяйственной науки в обеспечении устойчивого рыболовства на Северном и Западном промысловых бассейнах в современных международных условиях. Доклад парламентария во многом опирался на решения VI научно-практической конференции рыбаков «Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях», состоявшейся в Мурманске 22 мая 2024 года. В частности, отмечалось, что значительное снижение общедопустимых уловов, а значит и квот на вылов основных видов донных и пелагических водных биоресурсов Северного бассейна на ближайшие пять лет объективно вынуждают учёных и рыбаков возвратиться к разработке и реализации долгосрочной программы исследований по оценке запасов недоиспользуемых и нетрадиционных, но перспективных водных биоресурсов прибрежной зоны Баренцева, Белого, Печорского, Карского морей, архипелага Шпицберген и других островов Западной Арктики для возможного возобновления промысла морских водорослей, иглокожих, двустворчатых моллюсков, а также некогда традиционного для поморских поселков промысла морских млекопитающих.

Представленная депутатом информация была принята к сведению.

Парламентарии также подробно ознакомились с текущим состоянием и перспективами развития агропромышленного комплекса в Псковской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30857/