Вопросы бережного отношения в природе обсудят на фестивале «Териберка. Перезагрузка»

Вчера в ходе оперативного совещания председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев рассказал о проведении фестиваля «Териберка. Перезагрузка», который запланирован в этом году на 14 и 15 сентября.

«Даты фестиваля совпадают с трёхлетней годовщиной со дня создания природного парка «Териберка», что определило выбор локации для проведения фестиваля в 2024 году и концепцию фестиваля, главная идея которой – бережное отношение к хрупкой северной природе», – отметил Александр Елисеев.

Согласно концепции, инициированной комитетом по туризму, в Старой Териберке расположится парковка транспорта, который необходимо будет оставить на этой парковке и доехать до фестиваля на бесплатно курсирующих шаттлах.

В Доме культуры на территории Старой Териберки будет работать Туристский информационный центр, книжная ярмарка выставка фотографий художника Константина Коровина «На Севере диком» от Мурманского областного краеведческого музея. Кроме того, здесь гости фестиваля смогут оформить «Паспорта полярника», приобрести краеведческую литературу и поиграть в настольные и интеллектуальные игры.

Все остальные площадки будут размещены непосредственно на территории природного парка. От Дома культуры будет организована бесплатная доставка гостей до территории природного парка. Всем желающим попасть на основную площадку необходимо пройти регистрацию в природный парк, в дни фестиваля 14 и 15 сентября посещение для гостей фестиваля бесплатное, отдельная вкладка «участник Арктического фестиваля» уже добавлена в форму регистрации.

«На территории у входа в природный парк на гастрономической площадке гостям фестиваля можно будет попробовать блюда от рестораторов региона в формате «Арктический пикник». Просим всех соблюдать правило посещения природных территорий: «Принес – унеси», не оставлять за собой мусор и остатки пищевых продуктов, которые привлекают диких зверей. С целью привлечения внимания к вопросам экологической ответственности и уменьшения количества одноразовой посуды наши рестораторы уже традиционно предоставляют специальные цены на напитки, если вы пришли со своей термокружкой. Для всех гостей, кто проявляет эко ответственность, на площадке у пляжа «Яйца дракона» будет работать «ЗаправоЧайная», где юные повара, студенты Индустриального колледжа, всем гостям, которые будут иметь свою кружку, будут наливать душистый северный чай», – рассказал глава комитета.

Рядом с гастроплощадкой будет расположена традиционная сувенирная ярмарка, где мастера представят работы с акцентом на бережное отношение к природе, повторном использовании. Важно отметить, что первоочередное право выбора места для работы на ярмарке было предоставлено призёрам и участникам регионального конкурса «Сувенир года. Арктика».

На территории «Лектория» гости фестиваля смогут послушать лекции учёных и краеведов, принять участие в мастер-классах от мастеров Дома ремесел, стать участниками экскурсий по природному парку с выпускниками Школы природных гидов и аттестованными гидами. Для участия в мастер-классах и экскурсиях необходимо записаться заранее.

«На музыкальных площадках гостей фестиваля ждёт живая музыка, выступления талантливых исполнителей региона и приглашённых музыкальных команд из Санкт-Петербурга», – подчеркнул Александр Елисеев.

Для удобства гостей региональные туроператоры организовали дополнительные экскурсии в Териберку, в «Мурманскавтотрансе» запланировали дополнительные рейсы в Териберку в дни проведения фестиваля.

Программа фестиваля не предусматривает вечерних мероприятий, наличия кемпинга, в связи с чем необходимо рассматривать варианты размещения в отелях или приезжать на фестиваль одним днём.

«Живописные ландшафты природного парка «Териберка» – традиционно главный магнит для туристов, количество которых с каждым годом растёт. Однако, такой интерес к путешествиям в Арктику требует серьёзного внимания к вопросам бережного отношения к уязвимой северной природе. В этом году в фокусе внимания Арктического фестиваля – устойчивое развитие территории. Важно, чтобы фестиваль Териберка оставался инструментом развития Териберки. Несколько лет фестиваль радовал посетителей серьёзной музыкальной программой в одном из самых упоминаемых мест в России. Но пришло время отблагодарить Териберку за её гостеприимство», – отметил председатель комитета.

Комитет по туризму Мурманской области отмечает, что продолжается реконструкции дороги в Териберку с 10 по 35 км. Просим всех водителей быть максимально внимательными, не допускать нарушения скоростных ограничений, обгонов.

Вся информация, программы, формы регистрации представлены по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/