Вопросы безопасности северян в период новогодних каникул рассмотрели на оперативном совещании

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис акцентировал особое внимание на теме безопасности в новогодние каникулы.

«Новый год – не только праздничные мероприятия, в первую очередь это повышенные задачи для очень многих служб. Темы безопасности мы прорабатываем постоянно и в рамках рабочих совещаний, и в рамках антитеррористической комиссии. В новогодние каникулы пройдёт более 900 мероприятий, значительная часть из них – на открытых пространствах. Прошу организаторов мероприятий – руководство муниципалитетов и учреждений вместе с правоохранительными органами, ФСБ – серьёзнейшим образом контролировать их организацию и проведение. Помимо правоохранительных органов, необходимо задействовать народных дружинников, казачество, ЧОПы, – в эти дни должны быть мобилизованы все необходимые ресурсы», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис призвал всех северян не снижать бдительность в этот период.

«Если вы видите подозрительные предметы или странные действия, прошу сразу звонить по единому номеру 112 или в полицию – 101. Поговорите ещё раз с детьми про поведение в сети. Также в предновогодней суете активизируются мошенники, прошу не разговаривать, не отправлять коды неизвестным, звонящим якобы из официальных структур. В последнее время наших пенсионеров пытаются обманывать разными способами, в том числе приглашая на мероприятия в здание правительства Мурманской области, – для этого собирают личные данные. Очень прошу быть крайне внимательными и не давать персональные данные различным людям, в том числе представляющимся сотрудниками органов государственной власти», – напомнил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что много полезной информации по теме безопасности, особенно – про различные виды мошенничеств, публикуется в социальных сетях Мурманского оперштаба.

«Хочу заранее поблагодарить всех, кто, в отличие от большинства северян, будет в эти дни на службе, в том числе в новогоднюю ночь. Огромное спасибо за то, что берёте на себя дополнительную ответственность», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что вся информация о работе медицинских и социальных учреждений в праздничные дни должна быть в открытом доступе.

В работе оперативного совещания принял участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что кроме правоохранительных органов, порядок на улицах муниципальных образований области будут обеспечивать частные охранные организации, народные дружины и казачество. Для обеспечения пожарной безопасности сформированы необходимые силы и средства – свыше 3,5 тысячи человек и более 1,2 тысячи единиц техники. Медучреждения области будут работать по специальному графику, который можно уточнить по телефону единого контакт-центра регионального Минздрава. Скорая медицинская помощь продолжит работу в обычном режиме – сформированы 65 бригад для оказания неотложной помощи. При чрезвычайных ситуациях оперативно готова реагировать специальная бригада Центра медицины катастроф.

– Нас ждут продолжительные праздничные дни, поэтому обеспечению безопасности и работе тревожных служб уделяется высокое внимание, – прокомментировал итоги совещания Сергей Дубовой. – Важно и самим не терять бдительности, быть осторожными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, использовать светоотражающие элементы – в тёмное время суток пешеходов водители могут не увидеть. Региональные и муниципальные органы власти постараются сделать всё, чтобы новогодние праздники прошли без инцидентов.

Об обеспечении безопасности на территории региона в период новогодних праздников доложил заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов, о работе учреждений здравоохранения в период выходных и праздничных дней сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, о работе социальных служб в праздничный период проинформировал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560088/#&gid=1&pid=1