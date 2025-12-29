30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.12.25 15:30

Вопросы безопасности северян в период новогодних каникул рассмотрели на оперативном совещании

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис акцентировал особое внимание на теме безопасности в новогодние каникулы.

«Новый год – не только праздничные мероприятия, в первую очередь это повышенные задачи для очень многих служб. Темы безопасности мы прорабатываем постоянно и в рамках рабочих совещаний, и в рамках антитеррористической комиссии. В новогодние каникулы пройдёт более 900 мероприятий, значительная часть из них – на открытых пространствах. Прошу организаторов мероприятий – руководство муниципалитетов и учреждений вместе с правоохранительными органами, ФСБ – серьёзнейшим образом контролировать их организацию и проведение. Помимо правоохранительных органов, необходимо задействовать народных дружинников, казачество, ЧОПы, – в эти дни должны быть мобилизованы все необходимые ресурсы», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис призвал всех северян не снижать бдительность в этот период.

«Если вы видите подозрительные предметы или странные действия, прошу сразу звонить по единому номеру 112 или в полицию – 101. Поговорите ещё раз с детьми про поведение в сети. Также в предновогодней суете активизируются мошенники, прошу не разговаривать, не отправлять коды неизвестным, звонящим якобы из официальных структур. В последнее время наших пенсионеров пытаются обманывать разными способами, в том числе приглашая на мероприятия в здание правительства Мурманской области, – для этого собирают личные данные. Очень прошу быть крайне внимательными и не давать персональные данные различным людям, в том числе представляющимся сотрудниками органов государственной власти», – напомнил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что много полезной информации по теме безопасности, особенно – про различные виды мошенничеств, публикуется в социальных сетях Мурманского оперштаба.

«Хочу заранее поблагодарить всех, кто, в отличие от большинства северян, будет в эти дни на службе, в том числе в новогоднюю ночь. Огромное спасибо за то, что берёте на себя дополнительную ответственность», – сказал глава региона. 

Губернатор отметил, что вся информация о работе медицинских и социальных учреждений в праздничные дни должна быть в открытом доступе.

В работе оперативного совещания принял участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что кроме правоохранительных органов, порядок на улицах муниципальных образований области будут обеспечивать частные охранные организации, народные дружины и казачество. Для обеспечения пожарной безопасности сформированы необходимые силы и средства – свыше 3,5 тысячи человек и более 1,2 тысячи единиц техники. Медучреждения области будут работать по специальному графику, который можно уточнить по телефону единого контакт-центра регионального Минздрава. Скорая медицинская помощь продолжит работу в обычном режиме – сформированы 65 бригад для оказания неотложной помощи. При чрезвычайных ситуациях оперативно готова реагировать специальная бригада Центра медицины катастроф.  

– Нас ждут продолжительные праздничные дни, поэтому обеспечению безопасности и работе тревожных служб уделяется высокое внимание, – прокомментировал итоги совещания Сергей Дубовой. – Важно и самим не терять бдительности, быть осторожными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, использовать светоотражающие элементы – в тёмное время суток пешеходов водители могут не увидеть. Региональные и муниципальные органы власти постараются сделать всё, чтобы новогодние праздники прошли без инцидентов.

Об обеспечении безопасности на территории региона в период новогодних праздников доложил заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов, о работе учреждений здравоохранения в период выходных и праздничных дней сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, о работе социальных служб в праздничный период проинформировал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560088/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Поцелуй сквозь стену». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снижается почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске в районе дома №37 по проспекту Кирова специалисты «Мурманскводоканала» оперативно устранили аварию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»