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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 16:30

Вопросы благоустройства возглавили еженедельный рейтинг обращений северян - ЦУР Мурманской области

За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал 1007 сообщений, поступивших из социальных сетей, порталов «Госуслуги» и «Наш Север». Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Алексей Медведев на оперативном совещании областного правительства.

Возглавляет рейтинг блок вопросов по теме уборки и ремонта дворов, общественных пространств, благоустройства, на втором месте - проблемы ЖКХ, далее идут сигналы по ремонту и содержанию дорог. На четвертой позиции – вопросы, связанные с социальным обслуживанием, замыкают топ-5 сообщения по теме «коронавирус».

Больше всего жалоб на недостаточную уборку дворов и территорий поступило от жителей Мурманска и Мончегорска. Также жители областного центра сообщали о том, что игровое оборудование на некоторых дворовых площадках значительно устарело. Сообщения переданы управляющим компаниям.

Алексей Медведев рассказал о результатах проведенного специалистами Центра управления регионом выездного контроля отработки жалоб северян, в том числе касающихся ремонта подъездов и входных групп многоквартирных домов, устранения несанкционированных надписей.

Одно из сообщений, поступивших на портал «Наш Север», содержало информацию о повреждении ограждения у спорткомплекса «Авангард». Сигнал был отработан, ограждающую конструкцию восстановили. Однако при проведении проверки специалисты ЦУР выяснили, что демонтированные секции ограждения не вывезли. Администрации рекомендовано взять на контроль вывоз строительных отходов.

Алексей Медведев призвал коллег из муниципалитетов проактивно действовать при поступлении сигналов по той или иной проблеме, не дожидаясь повторных сообщений жителей.

В блоке «ЖКХ» большая часть сообщений была связана с вопросами отопления и горячего водоснабжения. Горячая вода отсутствовала в некоторых домах жителей Ковдора и Североморска из-за аварий. Жителей проинформировали об их ликвидации.

В блоке «Дороги» большинство вопросов касалось неудовлетворительного состояния дорожного полотна, содержания тротуаров.

«Я прошу контрольное управление очень внимательно посмотреть, как будут решены конкретные вопросы, которые содержатся в комментариях под трансляцией оперативного совещания. Там есть набор вопросов с конкретными адресами. Я вижу реакцию наших муниципалитетов «взяли в работу, ответим позже». Нужно проверить не то, как ответили позже, а то, как эта проблема решена», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Социальное обслуживание» пользователи уточняли условия получения выплат на детей с 8 до 17 лет, трудоустройства подростков в летний период. В блоке «Обращения по проблеме вакцинации или лечения от Коронавируса» основные вопросы касались получения QR-кода и сертификата переболевшего.

 

 

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