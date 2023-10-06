Вопросы бюджетной и налоговой политики рассмотрели на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло заседание постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам. В нём приняли участие законодатели регионов Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представляли депутаты Ирина Просоленко и Михаил Ильиных, принявшие участие в режиме ВКС.

В центре внимания парламентариев Северо-Запада России были вопросы бюджетной и налоговой политики.

- Все они животрепещущие и актуальные для северных территорий, - подчеркнул Михаил Ильиных. – Один из них – инициатива заксобрания Калининградской области.

Она касается пересмотра нормативов финансирования медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования. Проект обращения подготовлен с целью снижения рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения. Размер субвенций, предоставляемой из бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам, не позволяет в полном объёме покрыть расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС.

- Недофинансирование с начала года растёт, в Мурманской области ожидается дефицит средств - свыше трёх миллиардов рублей, - отметил Михаил Ильиных. – Также поднимался вопрос внесения изменений в федеральное законодательство в части утверждения особого порядка управления аварийными многоквартирными домами. Управляющие компании, как правило, отказываются от таких домов, в связи с чем ответственность муниципалитетов возрастает кратно.

Ирина Просоленко заострила внимание на предложении Республики Коми по вопросу упрощения доступа резидентов Арктической зоны Российской Федерации к кредитным ресурсам для реализации новых инвестиционных проектов:

- Известно, что Мурманская область - лидер по количеству резидентов АЗРФ. Снижение размера собственных средств заёмщика в структуре финансирования инвестиционного проекта с 30% до 10% суммы всех затрат по инвестиционному проекту (за исключением процентов по кредитам) упростит доступ резидентов АЗРФ к кредитным ресурсам, что будет способствовать успешной реализации новых инвестиционных проектов.

Все поддержанные комитетом проекты обращений и федеральных законов будут вынесены на рассмотрение конференции ПАСЗР, которая пройдёт в конце октября в Сыктывкаре под председательством Сергея Дубового.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28658/