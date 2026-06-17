Вопросы бюджетной направленности - в центре внимания региональных парламентариев

Вчера в очередном заседании областной Думы приняли участие региональные парламентарии, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

В центре внимания были вопросы бюджетной сферы.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом и окончательном чтении корректировку в областной бюджет текущего года. Общий объём доходов увеличен на 5,9 миллиарда рублей, расходы выросли на 3,79 миллиарда рублей. С учётом фактических поступлений увеличен прогноз поступлений по отдельным налоговым доходам бюджета. Дополнительные средства планируется направить на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, финансирование теплоснабжающих организаций в целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией, создание дополнительного резерва для обеспечения первоочередных и социально значимых расходных обязательств Мурманской области.

В первом и окончательном чтении принят законопроект проект закона об исполнении областного бюджета за прошлый год.

По итогам 2025 года областной бюджет исполнен по доходам в сумме 125,9 млрд рублей, по расходам в сумме 150,7 млрд рублей. В структуре расходов областного бюджета большая часть – 81,1 миллиард рублей - была направлена на социальную сферу. Для стабилизации финансового состояния были предприняты дополнительные меры оздоровления государственных финансов Мурманской области. По итогам 2025 года общий бюджетный эффект от их реализации составил порядка 11,2 млрд рублей.

По инициативе региональных парламентариев разработан и принят в окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в статью 6 регионального закона «О транспортном налоге». Он освобождает семьи, воспитывающие детей-инвалидов, от оплаты транспортного налога на автомобили любой мощности двигателя. Ранее налоговая льгота этой категории граждан была предусмотрена за один легковой автомобиль мощностью не более 150 л.с.

Депутаты также приняли в первом и окончательном чтении изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий год и на плановый период. Изменения связаны с увеличением объёма субвенции, предоставляемой Территориальному фонду из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства будут направлены на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории региона, на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Региональные парламентарии одобрили в третьем чтении законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2025 год. Доходы бюджета фонда в прошлом году превысили 28,2 миллиарда рублей, а расходы составили 27,7 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет ТФОМС был исполнен с профицитом в сумме более 500 миллионов рублей.

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу региональный парламент внесёт проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Депутаты предлагают днём воинской славы считать 23 октября – День полного освобождения территории Советского Заполярья от немецко-фашистских войск. Принятие этого федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к истории своей страны, почитания подвига Героев Отечества.

Региональные законодатели назначили выборы депутатов областной Думы восьмого созыва на 20 сентября текущего года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34499/