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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 10:15

Вопросы дальнейшего развития сферы образования в Мурманской области обсудили в Москве губернатор Андрей Чибис и министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Вчера в  Москве состоялась рабочая встреча Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и губернатора Мурманской области Андрей Чибиса. В ходе встречи были подведены итоги работы по модернизации объектов системы образования по итогам предыдущих пяти лет и определены дальнейшие приоритеты.

Андрей Чибис отметил, что за последние пять лет в сфере образования региона произошли видимые изменения – построено две новых школы, капитально отремонтировано 23 здания школ, построено восемь новых детских садов на 871 место. С 2023 года в регионе обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

Кардинально изменилась и система среднего профессионального образования Мурманской области. За последние пять лет на её функционирование направлено 14,5 млрд рублей. Создано 163 современные лаборатории, каждая вторая – в сотрудничестве с предприятиями региона, отремонтировано семь общежитий.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что более половины выпускников 9-х классов выбирают для поступления колледжи региона. В настоящее время в них увеличено количество бюджетных мест по инженерным специальностям, конкурс на которые достигает до 11 человек на место.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Мурманская область – один из лидеров по участию в федеральной программе «Профессионалитет». В 2024 году создано четыре образовательно-производственных и образовательных кластера, всего в регионе – семь кластеров, в которые включены 90% колледжей. Ещё две заявки стали победителями конкурсного отбора в 2024 году, кластеры будут созданы в 2025 году. До 2029 года совместно с предприятиями региона планируется подготовить почти шесть тысяч специалистов. Не менее 85% выпускников будут трудоустроены.

Андрей Чибис поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку региона и включение его в федеральную программу «Профессионалитет», за активное взаимодействие в рамках реализации программ по обновлению инфраструктуры объектов образования.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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