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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 10:00

Вопросы доступности медицинской помощи обсуждались на встрече директора «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и губернатора Мурманской области

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с директором ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России» Ольгой Кобяковой и министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым.  

«Мы тщательно анализируем данные о системе здравоохранения нашей страны, обсуждаем их, в том числе с региональными органами власти. Эксперты нашего института постоянно работают с представителями регионального здравоохранения, выезжают в регионы, поэтому мы изучаем и хорошо знаем лучшие практики отрасли и имеем возможность тиражировать их в регионы», – отметила Ольга Кобякова.

В рамках рабочей встречи на обсуждение были вынесены вопросы доступности медицинской помощи, капитального ремонта больниц и поликлиник, качества работы скорой медицинской помощи и сокращения дефицита кадров.

«Здравоохранение – острая тема, так как затрагивает набор актуальных вопросов. Первый из них – повышение доступности медицинской помощи через реализацию мероприятий, направленных на развитие логистической системы и сокращение дефицита медицинских кадров», – сообщил Андрей Чибис.   

Напомним, в регионе запущена комплексная программа по привлечению новых медицинских специалистов. В неё входят «квотные» и «земские выплаты» от 1 до 3 миллионов рублей, единовременное пособие в размере 6 должностных окладов. Компенсацию стоимости аренды жилья уже получают почти 263 медработника и еще почти 64 специалиста обеспечены отремонтированными служебными квартирами.  

«Мы комплексно работаем над развитием медицинской системы Мурманской области, и нам уже удалось достичь положительных результатов. Например, численность работающих в подведах специалистов увеличилась уже более, чем на 120 врачей – это «сальдо» за вычетом уволившихся», – сказал губернатор.  

За пять лет капитальные ремонты на сумму более 5,3 млрд рублей провели в 31 медицинском учреждении Мурманской области. Также приобретено более 31 тысяч единиц медоборудования и техники, обновлено 150 машин скорой помощи. Ещё 13 автомобилей скорой медицинской помощи поступит до конца года.

«Наша цель, чтобы на линию не выходили автомобили старше пяти лет. Это вопрос безопасности пациентов и медицинских работников, и в том числе эффективности», – подчеркнул глава региона.   

На данный момент в регионе строится два объекта: амбулатория Кандалакшской ЦРБ в п. Зеленоборский и хирургический корпус областного онкодиспансера в Мурманске.  

«В частности, мы провели большую работу по оптимизации порядка обращений в колл-центр, произвели замену медицинского оборудования. Также мы тщательно работаем над инфраструктурой здравоохранения в регионе: регулярно обновляем машины скорой помощи, ремонтируем медицинские учреждения, строим новый онкодиспансер и обновляем ФАПы – это большой проект, который мы закроем уже в первом квартале 2024 года», – отметил губернатор Мурманской области.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время продолжаются ремонты 5 объектов и монтаж 9 модульных объектов: 7 ФАПов, 2 амбулатории. После их установки потребность по ФАПам и амбулаториям в Мурманской области будет закрыта на 100%.  

Кроме того, в Мурманской области работают и выездные формы оказания медицинских услуг, а также целая сеть маршрутов медицинских шаттлов. За 9 месяцев 2023 года было совершено 469 выездов медицинских специалистов, что превышает план на 65%. Решение увеличить количество выездов было принято, чтобы как можно больше северян, особенно в отдаленных населенных пунктах, прошли профилактические медицинские осмотры. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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