Вопросы этнотуризма обсудили в Мурманске

Этнотуризм, как драйвер развития территорий, обсудили вчера на пресс-конференции в Мурманске. Мероприятие состоялось на площадке Центра управления регионом, его организовали Национальный туроператор «Алеан» совместно с региональным комитетом по туризму при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области.

В конференции приняли участие представители Национального туроператора «Алеан», комитета по туризму Мурманской области, Министерства внутренней политики Мурманской области, общин «Лопарская», «Тулома», «Пуаз», Ассоциации туроператоров России.

Участников приветствовали председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев и коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

В своём выступлении Александр Елисеев рассказал о действующих туристических объектах и подчеркнул важность привлечения коренных жителей – саамов в развитие этнотуризма в Мурманской области. Глава комитета подчеркнул, что саамы – первоисточник информации о древней культуре края.

Информацией о ресурсном потенциале развития этнотуризма в Мурманской области поделилась президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова.

О том, как сохранить традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в современных условиях рассказала член родовой общины «Лопарская» Полина Харыбина. Председатель родовой общины «Пуаз» («Олень») Елена Толстенко рассказала о национальной кухне, детстве в тундре, быте своих предков.

Напомним, в 2023 году компания «Алеан» отмечает 30-летие. В честь юбилея туроператор запустил ряд проектов по популяризации путешествий по России «Экспедиции к лучшим традициям».

В рамках экспедиций группа журналистов и представителей тревел-индустрии посетит представителей коренных народов Мурманской области, Карелии, Алтайского края, Дагестана, Астрахани, Краснодарского края, Тывы, Югры, Сахалина и Байкала.

Стартовым регионом проекта стала Мурманская область.

В рамках экспедиции уже состоялся визит в Этнографический комплекс Туломы и знакомство с культурой сколто-саамов в общине коренного малочисленного народа «Тулома».

24 марта участники экспедиции отправились на станцию Лопарская, где посетили Олений двор общины «Лопарская», прикоснулись к культуре саамов и отведали национальную кухню в родовой общине - Пуаз («Олень»).

А сегодня, 25 мата, участники отправятся в Ловозеро, где познакомятся с неповторимым колоритом кильдинских саамов, национальными видами спорта и многим другим в рамках ежегодного районного Праздника Севера и Дня оленевода, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru